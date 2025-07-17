Общество

День города: Псков помнит

Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню города, состоялись в Пскове и Псковском районе 23 июля, в день 81-й годовщины освобождения столицы региона от немецко-фашистских захватчиков. О том, как прошел традиционный молебен в Выбутах и кто почтил память защитников псковской земли, – в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Место всеобщего единения

Пасмурным июльским утром родина великой княгини Ольги стала местом притяжения сотни православных псковичей, желавших почтить память святой, что основала Псков и покровительствует всю Псковскую землю. Некогда здесь располагалось село Выбуты – теперь лишь погост и церковь Пророка Илии у Брода. В этом белоснежном храме на берегу Великой и состоялось торжественное богослужение ко Дню Святой равноапостольной Ольги.

До начала литургии псковичи подходили к главной иконе святых Ольги и Олега, чтобы получить благословение от мудрой правительницы и ее мужа. «Ольга поможет, Вы у нее спросите обязательно», – перешептывались знакомые и незнакомые люди в очереди к иконе. Атмосфера всеобщего единения в намоленном месте за 15 километров от Пскова в главный для города воинской славы день означала одно: жители помнят, верят и чтут.

Наконец, священнослужители разных чинов начали божественную литургию. Потерянность на лицах верующих пропала. Наступило понимание: происходит нечто значимое – то, ради чего каждый приехал в Выбуты. Службу возглавил иерей Михаил Буценка – на вид молодой, но на деле опытный священник, благочинный храмов Псковского районного округа епархии и настоятель нескольких храмов, в том числе церкви Пророка Илии. Параллельно в уединении от всех проходили и исповеди.

Непричастных не осталось

Люди все прибывали и прибывали. Попасть внутрь храма казалось уже едва ли выполнимой миссией. Но святость момента сохранялась и снаружи, даже больше – распространялась. Приятный баритон священников, колокольный звон, пение птиц звучали в унисон молитвам прихожан, обращенных к Святой равноапостольной княгине Ольге.

«Сохраним память. Потому что не было бы ее, Ольги, не было бы ни нас, ни Пскова», – сказал в своей проповеди иерей Михаил Буценка.

Кульминационным этапом литургии стало причастие, после которого непричастных к большому празднику не осталось. Люди с сияющими улыбками духовного удовлетворения стали поздравлять друг друга не только с причастием, как это принято, но и с Днем города, будто только теперь, в ту минуту, можно было прочувствовать, наконец, торжество момента – а может, так оно и было…

Совершив водосвятный молебен и забрав с собой немного освященной воды, псковичи не торопились возвращаться домой. Кто-то остался поговорить с батюшкой, кто-то в одиночку молился, другие же осматривали погост в надежде понять, кем же был человек на черно-белом фото и почему покинул этот мир, и запомнить его.

Во имя памяти

А мы, журналисты Псковской Ленты Новостей, отправились дальше – в Псков, на площадь Победы. Здесь, у Вечного Огня, собрались губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенатор Российской Федерации от Псковской области Наталья Мельникова, глава города Пскова Борис Елкин, врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, гвардии полковник Юрий Владимиров, митрополит Псковский и Порховский Матфей, представители ветеранских организаций, силовых структур, правоохранительных органов, общественных организаций.

В память обо всех павших защитниках псковской земли митрополит Псковский и Порховский Матфей отслужил заупокойную литию. И снова голоса священников звучали в унисон, но теперь, со звенящей тишиной, означавшей лишь одно – боль и гордость. В годы Великой Отечественной войны Псков стал городом, где нацистская оккупация длилась более 3 лет. Когда Красная Армия освободила его, в нем осталось всего 174 человека. Остальных либо убили, либо угнали в рабство. Но Псков выстоял – он жив, как живы в памяти и люди, защищавшие город воинской славы.

Торжественный ритуал возложения гирлянд воинской славы к Могиле Неизвестного солдата прошел под знакомую миллионам музыку из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». После глава региона Михаил Ведерников почтил память павших. Затем возложили цветы к Вечному огню и другие участники памятного события. Без слов, смахивая подступившие слезы, они клали алые розы и гвоздики на Могилу под так же без слов звучавшую композицию «Журавли».

Память солдат, отдавших жизнь за свободу Отечества, все собравшиеся почтили минутой молчания.

Мероприятие завершилось общим памятным фото. Напоследок ведущая памятного события депутат Псковской городской Думы, главный режиссер Дома офицеров Анна Дмитриева прочла строки псковского поэта, писателя, журналиста, партизана Ивана Виноградова:

«Я славлю Псков, каким он прежде был,

И тут же славлю Псков, каким он будет».

Иван Виноградов, 1944

С днем рождения, любимый Псков!

Анна Козырева