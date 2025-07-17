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Общество

Соцфонд с 1 августа увеличит страховые пенсии россиян

24.07.2025 10:04|ПсковКомментариев: 0

Социальный фонд России с 1 августа проведет работающим пенсионерам беззаявительный перерасчет страховых пенсий, прибавка у каждого будет индивидуальна исходя из стоимости пенсионного коэффициента. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе фонда.

«С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году, и за которых работодатели уплачивали страховые взносы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что прибавка у каждого работающего пенсионера будет индивидуальна исходя из стоимости пенсионного коэффициента, установленного к выплате, так как сумма страховых взносов зависит от зарплаты. Максимально можно получить три пенсионных коэффициента.

«Мы сделали все возможное, чтобы максимально упростить процесс. Гражданам не нужно никуда обращаться - все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчета. Важно, что и в последующие годы пенсии у работающих пенсионеров будут ежегодно индексироваться, как и у неработающих», - отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Россияне, которым в июле исполнилось 80 лет, со дня достижения 80 лет будут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере - 17 815 рублей вместо базовых 8 907 рублей. Если пенсионер получил в июле нынешнего года I группу инвалидности, ему также со дня установления первой группы инвалидности будет произведен перерасчет размера фиксированной выплаты. Размер фиксированной выплаты увеличится на 8 907 рублей.

В Соцфонде добавили, что россиянам, достигшим 80 лет, и инвалидам I группы также устанавливается надбавка за уход. В частности, к страховой пенсии в размере 1 314 рублей, а к государственной пенсии - в размере 1 377 рублей. Обе надбавки введены в 2025 году: с 1 января и с 1 апреля соответственно. В дальнейшем они будут ежегодно индексироваться. Те, кто получил право на эти надбавки в июле, также начнут получать их с августа.

При этом нужно помнить, что прибавка к пенсии выплачивается только по одному из оснований. Например, если 80 лет исполняется инвалиду I группы, надбавки за возраст ему не полагается, поскольку он уже получает фиксированную выплату в двойном размере и надбавку на уход. Надбавка за уход не устанавливается инвалидам с детства I группы, которые уже получают ежемесячную выплату к пенсии в связи с уходом за ними со стороны родителей либо опекунов.

В России с 1 января 2025 года возобновилась индексация пенсий для работающих пенсионеров. Если работающий пенсионер завершил в июле свою трудовую деятельность, то с августа он начнет получать пенсию в полном объеме, с учетом всех индексаций, которые не начислялись в период его работы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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