Общество

В Пскове выявили пятерых бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону на территории города Пскова провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате сотрудники проверили 22 гражданина, и выявили 5 «новых» граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учете. Их доставили в военный комиссариат для проверки и решения вопроса постановки на воинский учет.

Гражданам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.