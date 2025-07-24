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Общество

Псковские родители смогут подать заявление о материнском капитале на платное обучение в вуз

24.07.2025 15:10|ПсковКомментариев: 0

Отделение СФР по Псковской области присоединилось к пилотному проекту, который упрощает направление средств материнского капитала на оплату образования детей в высших учебных заведениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении Социального фонда России по Псковской области.

Эксперт рассказал о новом порядке отчисления студентов : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Теперь родители могут подать заявление о распоряжении материнским капиталом непосредственно в вузе в случае заключения договора об оказании платных образовательных услуг. Учебные заведения будут самостоятельно направлять заявление и необходимую информацию в Отделение СФР. Это упростит процедуру оформления и сократит сроки перечисления средств в образовательную организацию», — рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

В Псковской области образование является одним из востребованных направлений для использования материнского капитала. Уже с начала 2025 года материнским капиталом на оплату этих целей воспользовались 533 семьи, из них 122 оплатили обучение своих детей в высших учебных заведениях на сумму 24, 6 млн. рублей.

В целом, за время действия программы, более 10 тысяч семей оплатили капиталом обучение детей, на общую сумму 420 млн. рублей.

В соцфонде напомнили, что средства материнского капитала на обучение детей в вузе можно использовать, если ребенку, давшему семье право на материнский капитал, исполнилось три года. При этом материнским капиталом родители могут оплатить обучение любого ребенка в семье. Главное, чтобы на начало обучения его возраст не превышал 25 лет, учебная организация находилась на территории Российской Федерации и имела государственную лицензию на оказание образовательных услуг.

С помощью материнского капитала можно оплатить не только образовательные услуги, но и проживание ребенка в общежитии на период обучения. Заявление о распоряжении материнским капиталом можно также подать на портале госуслуг, лично в клиентской службе Отделения СФР по Псковской области или в МФЦ.

В отделение Социального фонда добавили, что материнский капитал ежегодно индексируется. После февральской индексации его размер вырос до 690 266,95 рублей на первого ребёнка, рождённого или усыновлённого после 2020 года. Доплата за рождение в семье второго ребёнка после получения сертификата за первенца увеличена до 221 895,14 рубля. Если оформлен материнский капитал на второго ребёнка и при этом не было никаких трат, размер сертификата на второго и последующих детей составляет 912 162,09 рубля. Средства государственной поддержки можно использовать как полностью, так и частично.

Проконсультироваться по интересующим вопросам можно со специалистам Отделения СФР по Псковской области: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный). Обратиться также можно и в наши социальные сетях:

Источник: Псковская Лента Новостей
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