Общество

Глава Дновского округа ищет сотрудников в социальных сетях

Пять свободных вакансий предлагает администрация Дновского муниципального округа, сообщил окружной глава Владимир Цветков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Видео: Владимир Цветков / «ВКонтакте»

«Дорогие друзья, я официально вступил в должность главы Дновского муниципального округа. Я приглашаю в свою команду всех, кто хочет трудиться на благо нашей малой Родины. В администрации округа есть вакансии, которые подойдут как людям с гуманитарным образованием, так и предпочитающим работу с цифрами. Особенно необходимы специалисты в сфере строительства и ЖКХ. Каждый желающий присоединиться к нашей команде может позвонить мне либо написать в сети "ВКонтакте", мы обсудим детали трудоустройства. Нам нужны инициативные, трудолюбивые люди с чувством ответственности за порученное дело», – сообщил Владимир Цветков.

Дновской окружной администрации требуется специалист юридического сопровождения земельных отношений.

Необходимы кадры в сферу строительства, жилищно-коммунальной инфраструктуры, дорожной отрасли и специалист по работе с заброшенными земельными участками, который бы выявлял участки, заброшенные в течение 3 и более лет, для передачи их в собственность многодетных семей либо для предоставления их представителям бизнеса.

Также администрации Дновского МО требуется специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Поступившим на муниципальную службу рассмотрят предоставление служебного жилья с возможностью передачи его в дальнейшем в собственность.