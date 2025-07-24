Общество

Как поднять эффективность и самочувствие, рассказал биохакер

Если правильно настроить свой рабочий процесс, можно легко и быстро улучшить свое здоровье и повысить эффективность. К счастью, большинство эффективных биохаков для офиса и удалёнки — бесплатны или требуют минимальных усилий. Мария Молоствова, эксперт по биохакингу поделилась десятью простыми и рабочими советами.

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Работайте стоя или используйте стул-седло с разделёнными частями

Сидячий образ жизни — одно из современных зол: наша пищеварительная система и кровоток не предназначены для постоянного сгибания в талии. Работайте стоя, подкладывайте что-то твёрдое под монитор или обзаведитесь столом для работы стоя. Ещё один вариант — эргономичный стул-седло: он поддерживает правильную осанку и снимает нагрузку с позвоночника.

«Смена положения тела в течение дня помогает активировать мышцы-стабилизаторы, улучшает осанку и снижает риск застоя крови в организме», – советует Мария Молоствова.

Используйте очки, блокирующие синий свет

Постоянная работа за экранами компьютера и смартфонов мешает нашему циркадному ритму. Очки с фильтрацией синего света снижают усталость глаз, поддерживают гормональный баланс и способствуют лучшему сну.

Заземляющий коврик для мыши

Современный образ жизни лишает нас контакта с землёй. Попробуйте заземляющий коврик или коврик для ног: вы не только снизите статическое электричество, но и улучшите общее самочувствие и настроение!

Разделяйте рабочее и личное пространства

Чёткие границы между работой и отдыхом способствуют продуктивности. Не работайте лёжа на диване и не используйте рабочий стол как место для развлечений.

Минимизируйте отвлекающие факторы

Уведомления, соцсети и постоянные сообщения разрушают концентрацию. Отключите всё лишнее и проверяйте только во время перерывов.

Прерывайтесь на зарядку/растяжку

Делайте короткие паузы для растяжки или небольшой разминки — это разгонит кровь, снимет усталость мышц и «перезарядит» мозг.

Опробуйте «метод помидора»

Разделите время по методу Помодоро: 25 минут концентрации на задаче — 5 минут отдыха. Повторяйте цикл несколько раз подряд — и заметите, как вы успеваете больше!

Составляйте график дел на каждый день

Планирование помогает приоритизировать задачи и не тратить энергию на мелочи. Утренняя запись дел значительно повышает продуктивность.

Заряжайтесь естественным светом

Дефицит солнца — частая причина усталости. Выходите на улицу или работайте у окна: солнечный свет улучшает настроение и увеличивает выработку витамина D.

Дышите свежим воздухом

Проветривайте помещение или выходите на улицу для насыщения организма кислородом и очистки головы. Отлично, если вы совместите это с заземлением и солнечным светом.

Эксперта Мария Молоствова подчеркнула: «Биохакинг на рабочем месте — это не про дорогие гаджеты, а про грамотное использование природных факторов и внимание к деталям: свет, движение, дыхание, настрой мышления. Даже простые изменения могут дать ярко выраженный эффект для здоровья и благополучия!»

Все десять биохаков легко применить прямо сегодня — будь то офис или дом. Даже небольшая корректировка привычек поможет повысить уровень энергии, снизить стресс и лучше справляться с рабочими задачами.

Применяйте биохакинг и совершенствуйте не только свои рабочие процессы, но и качество жизни в целом!





Источник: https://runews24.ru/health/24/07/2025/lyogkij-ppgrejd-kak-podnyat-effektivnost-i-samochuvstvie-za-schyot-byistryix-bioxakov

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Источник: https://runews24.ru/health/24/07/2025/lyogkij-ppgrejd-kak-podnyat-effektivnost-i-samochuvstvie-za-schyot-byistryix-bioxakov

Новости онлайн: http://runews24.ru/