Общество

Останки четырех воинов РККА перезахоронили в деревне Темери Пыталовского муниципального округа

Останки четырех воинов рабоче-крестьянской Красной армии перезахоронили в деревне Темери Пыталовского муниципального округа 24 июля. Об этом глава округа Вера Кондратьева в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Вера Кондратьева / Telegram

Весной недалеко от деревни Кокшино поисковые отряды «Поиск-97» и «Феникс» в ходе экспедиции нашли останки воинов, которые погибли, предположительно, при освобождении округа в июле 1944 года. Установить их личности не удалось. Сегодня останки бойцов перезахоронили на братской могиле в деревне Темери.

В траурном митинге приняли участие члены поисковых отрядов, жители близлежащих деревень, сотрудники администрации округа, пограничники и специалисты молодежного центра.

Память погибших почтили минутой молчания, в их честь возложили цветы и прозвучали салютные залпы.