Общество

Псковский «СоюзМаш» организовал первый в регионе инженерный форум

Псковский «СоюзМаш» организовал первый в регионе инженерный форум «СпектрУМ», сообщил куратор Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Был рад познакомиться и лично пообщаться с участниками первого в нашем регионе инженерного форума для молодежи "СпектрУМ". Его организовал Великолукский завод "ЗЭТО", входящий в реготделение СоюзМаш России»., - рассказал Александр Козловский.

Непосредственно за реализацией идеи стояли молодые заводчане, которые неоднократно представляли Псковщину на международном форуме «Инженеры будущего» в Тульской области.

«Наше общение получилось довольно интересным и эмоциональным. Молодежь с горящими глазами, любознательная, идейная. Ребят интересовали вопросы автоматизации и роботизации производства. Много времени уделили теме внедрения искусственного интеллекта в нашу жизнь и связанным с этим рискам. В частности, молодежь беспокоит возможное сокращение рабочих мест. Обсудили эти опасения», - поделился куратор.

Также молодежь презентовала проекты, над которыми работала все эти дни. Среди них — угольный фильтр для очистки сероводородной воды, сайт для коммуникаций, умный мультипомощник для дома.

«Такие форумы надо делать ежегодными. Они собирают заинтересованную и технически заряженную молодежь. Уверен, что программа "СпектрУМа" с каждым разом будет расти в масштабах, а география участников несомненно расширится. На мой взгляд, идея создания регионального аналога "Инженеров будущего" удалась. Спасибо всем причастным», - заключил Александр Козловский.