Общество

Мурал памяти Героя Советского Союза Александра Матросова появится в Локне

Новый мурал, посвящённый Герою Советского Союза Александру Матросову, появится в центре поселка Локня Псковской области, на фасаде многоквартирного дома на перекрёстке улиц Первомайской и Социалистической, сообщил глава Локнянского округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram-канал

«Это не просто изображение — это память о подвиге, который стал символом героизма, отваги и самоотверженности. Поступок легендарного рядового навсегда вписан в историю Великой Отечественной войны, а для Локнянской земли он остаётся особой, родной фигурой», - отметил глава.

Идею с муралом, посвященным герою, жители округа одобрили в феврале в ходе опроса на странице Ивана Белугина в соцсети «ВКонтакте».

«Создание мурала — это вклад в сохранение исторической памяти и уважения к нашим героям. Спасибо художникам и всем, кто участвует в этом важном деле. Верим, что новое изображение станет не только украшением посёлка, но и напоминанием о силе духа советских воинов, которую должны помнить и передавать дальше», - заключил глава округа.