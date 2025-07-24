Общество

Профсоюзы СОЦПРОФ: Счётная палата заподозрила «Почту России» в нецелевом использовании пенсионных средств

В рамках аудита эффективности деятельности АО «Почта России» за период 2020–2024 годов и за истекшие месяцы 2025 года, Счётная палата Российской Федерации выявила факты, вызывающие обеспокоенность в части управления целевыми средствами. В отчёте аудиторов говорится о возможном размещении пенсионных и социальных выплат на банковских счетах с целью получения дополнительного дохода, сообщил председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Целевые средства, предназначенные для выплат пенсий и пособий, согласно действующему законодательству, должны использоваться строго по назначению. Однако проверка показала, что часть этих средств могла быть временно размещена на счетах, не связанных с прямыми выплатами гражданам. Это может говорить о попытке извлечения финансовой выгоды из оборота публичных средств.

Кроме того, Счётная палата указала на ряд сомнительных с точки зрения приоритетов трат. В частности, «Почта России» направила более 1,5 млрд рублей на спонсорскую и благотворительную помощь, преимущественно спортивным и общественным организациям. Ещё 601,1 млн рублей было потрачено на PR-кампании, направленные на формирование положительного имиджа компании в медиа и социальных сетях. При этом, как отмечают аудиторы, средства на развитие логистической и технологической инфраструктуры расходуются недостаточно эффективно.

«Если подтвердится, что пенсионные средства, предназначенные для нуждающихся граждан — пенсионеров, многодетных семей, инвалидов — временно размещались для получения дохода, это вызывает крайне серьёзные вопросы. Конечно, закон не всегда прямо запрещает размещение средств на счетах до момента их выплаты, но когда речь идёт о социальной ответственности, каждая копейка должна работать на благо человека, а не на прибыль организации. Мы видим, что в это же время миллиарды уходят на имиджевые проекты и спонсорство, в то время как отделения "Почты России" в регионах страдают от недостатка кадров и технологий. Это — системная ошибка в приоритетах. Люди должны быть на первом месте, а не бренд или спортивные клубы», - прокомментировал ситуацию Сергей Вострецов.

Как отметил председатель, ранее «Почта России» уже подвергалась критике со стороны общественных организаций за неравномерное развитие отделений в регионах, проблемы с доставкой и кадровые дефициты. Новый виток критики, связанный с управлением финансовыми потоками, может привести к усилению контроля над деятельностью компании со стороны надзорных органов и общества.

По его словам, эксперты предполагают, что в случае подтверждения выявленных фактов, возможны как административные, так и кадровые последствия для руководства организации. Вопрос о допустимости получения дохода от временного размещения целевых средств требует публичного обсуждения и, возможно, последующих законодательных уточнений.