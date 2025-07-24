Общество

15% псковичей одобряют курортные романы

15% псковичей одобряют курортные романы. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

42% псковичей уверены, что муж и жена должны отдыхать только вместе, еще 47% предпочитают совместный отдых, но допускают редкие раздельные поездки. 9% опрошенных выступают за преимущественно раздельный отдых, не отрицая редкие совместные путешествия. И только 2% уверены, что супругам полезно отдыхать исключительно порознь: «Если люди живут в студии, работают из дома и всё время рядом, не имея личного пространства, то отдыхать лучше отдельно».

Одним из возможных последствий раздельного отпуска может стать курортный роман. К таким отношениям положительно относятся 15% горожан, в то время как 48% осуждают их.

Курортные романы мужчины одобряют чаще женщин, а одинокие — чаще состоящих в браке.

Сторонники исключительно раздельного отдыха не видят ничего предосудительного в отпускной любовной интрижке чаще, чем те, кто предпочитает проводить отпуск исключительно со второй половиной.