Общество

122 дома смогут подключиться к газопроводу в деревне Ущицы Куньинского муниципального округа

Специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» начали подключение к сетевому газоснабжению жителей деревни Ущицы Куньинского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

Фото здесь и далее: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков»

«Газпром газораспределение Псков» ввел в эксплуатацию газопровод протяженностью 5,5 км в деревне Ущицы Куньинского муниципального округа и подключил к сетевому газоснабжению первого потребителя – котельную для отопления детского сада и шести многоквартирных домов.

Газопровод построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 гг. Помимо котельной к нему смогут подключиться 122 индивидуальных домовладения. В рамках президентской программы догазификации ведется строительство газопроводов-вводов до границ земельных участков.

«Собственники 34 домовладений сразу заключили с нами комплексные договоры, в рамках которых мы выполняем не только строительство сетей до границ участка, но и работы в границах участка, а также готовим дома к приему газа. Это значительно ускоряет процесс газификации», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.