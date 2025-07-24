Общество

Более 140 человек пострадало от клещей в Псковской области за минувшую неделю

С 17 по 23 июля в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратился 141 человек, в том числе детей – 28, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала сезона от клещей пострадало 2510 человек, в том числе детей – 643. По состоянию на 23 июля количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2510 человек) на 13,1 % меньше, в том числе детей (643) – на 8,8 % меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).

За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 1932 человек, в том числе детей – 542.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медицинских организаций исследовано 2812 клещей, из них снятых с пострадавших – 1953 (за неделю 82), из природных биотопов – 859.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,10 %,

иксодовым клещевым боррелиозом – 23,91 %,

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,61 %,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,74 %.

В 2025 году зарегистрировано два случая клещевого вирусного энцефалита, у 1 взрослого и 1 ребенка, 2 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых.

За январь-июнь 2025 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1395 человек, в том числе детей – 183, ревакцинированы 2067 человек, в том числе детей – 100.

Завершено проведение акарицидных обработок, обработано 675 га, в том числе в летних оздоровительных лагерях – 190 га.