Общество

Ветеран Великой Отечественной войны скончался в Великих Луках

На 98-м году жизни скончался почётный гражданин города Великие Луки, ветеран Великой Отечественной войны Евгений Кудряшов, сообщили в администрации Великих Лук и Великолукской городской Думе.

Фото: администрация Великих Лук

Евгений Кудряшов родился 11 января 1927 года в Великолукском районе, рано начал трудовую деятельность: после окончания шести классов работал на 13-м околотке дистанции пути. В годы Великой Отечественной войны с 1942 по 1944 годы был узником фашистских концлагерей.

В декабре 1944 года Евгений Кудряшов был призван в ряды Красной Армии Великолукским районным военным комиссариатом. Службу проходил телеграфистом в воинской части, дислоцировавшейся на территории Гороховецких лагерей Горьковской области. Демобилизован в 1951 году в звании ефрейтора.

После войны Евгений Кудряшов посвятил себя мирному труду. Освоив профессию столяра, он многие годы проработал на Великолукском ЛРЗ, внёс значительный вклад в развитие промышленности родного города. Его труд отмечен медалью «Ветеран труда» (1987 г.) и юбилейными наградами ко Дню Победы.

Евгений Кудряшов воспитал двух дочерей, имел двух внучек и двух правнуков.

«Светлая память об этом достойном человеке – ветеране, труженике, отце и деде – навсегда останется в сердцах великолучан. Стойкость, скромность и трудовая доблесть Кудряшова Евгения Арсентьевича являются примером для всех нас. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного», - выразили соболезнования в Думе и администрации.