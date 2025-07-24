Общество

Как вернуть свою нервную систему в баланс, рассказал психолог

Современный человек погружён в бесконечный круговорот дел, задач и постоянной стимуляции. Знакомо ли вам такое утро? Если это про вас, вы, скорее всего, большую часть времени проводите в активном режиме симпатической нервной системы — режиме «бой или беги». В результате ваш организм недополучает столь необходимого отдыха и восстановления, что чревато расшатыванием нервной системы, хронической усталостью и риском развития выгорания. Как помочь своей симпатической нервной системе рассказала психолог Елена Горелова.

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Чем опасен постоянный стресс?

Просыпаетесь и тут же тянетесь к телефону;

Завариваете крепкий кофе;

Наскоро перекусываете фастфудом;

Преодолеваете пробки в напряжении;

Погружаетесь в стрессовую рабочую атмосферу;

Засыпаете с мыслями о завтрашнем дне;

Симпатическая нервная система отвечает за мобилизацию ресурсов при опасности: учащает пульс, повышает давление, выделяет гормоны стресса. Но если этот режим включён постоянно, организм начинает страдать: нарушается сон и пищеварение, ухудшается память и концентрация, повышается тревожность и раздражительность, развиваются хронические болезни.

Неудивительно, что единственный полноценный отдых — парасимпатический режим — наступает только ночью во сне. Но этого мало для полноценного восстановления.

Как перевести себя в парасимпатический режим?

Парасимпатическая нервная система отвечает за расслабление, восстановление, регенерацию. Чем выше ваша нагрузка и темп жизни, тем регулярнее нужны моменты расслабления.

Вот практическая шпаргалка для гармонизации нервной системы:

Осознанные перерывы. Каждые 60–90 минут отвлекайтесь от дел: выйдите на улицу, выпейте воду, подышите свежим воздухом;

Каждые 60–90 минут отвлекайтесь от дел: выйдите на улицу, выпейте воду, подышите свежим воздухом; Дыхательные техники. Медленное глубокое дыхание, например, по схеме «4–7–8» (вдох — 4 секунды, задержка — 7, выдох — 8) способствует активации парасимпатической системы.

Медленное глубокое дыхание, например, по схеме «4–7–8» (вдох — 4 секунды, задержка — 7, выдох — 8) способствует активации парасимпатической системы. Медитация и майндфулнес. Даже 5 минут спокойного наблюдения за дыханием или телом снижают уровень тревожности;

Даже 5 минут спокойного наблюдения за дыханием или телом снижают уровень тревожности; Физическая активность. Умеренные тренировки и прогулки помогают "разгрузить" нервную систему и облегчить застрявший стресс;

Умеренные тренировки и прогулки помогают "разгрузить" нервную систему и облегчить застрявший стресс; Контакт с природой. Проведите хотя бы 10–15 минут на свежем воздухе: это отличный способ перезагрузиться;

Проведите хотя бы 10–15 минут на свежем воздухе: это отличный способ перезагрузиться; Ограничьте "залипание" в телефоне. Начинайте и заканчивайте день без гаджетов: уделите время себе, телу, своим ощущениям;

Начинайте и заканчивайте день без гаджетов: уделите время себе, телу, своим ощущениям; Здоровое питание и вода. Кстати, недостаток питательных веществ и обезвоживание — отдельный стресс для организма;

Кстати, недостаток питательных веществ и обезвоживание — отдельный стресс для организма; Режим сна. Старайтесь ложиться и вставать в одно время. Качественный сон — основа восстановления.

«Баланс между активностью и отдыхом — ключ к продуктивности, эмоциональной устойчивости и крепкому здоровью. Возьмите за правило переводить своё тело и ум в парасимпатический режим каждый день: пусть это будет ваша осознанная привычка», — рекомендует психолог.

Заботьтесь о себе и своей нервной системе — и ваша жизнь станет ярче, спокойней и наполненной ресурсами, пишет RuNews24.ru.