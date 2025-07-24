Как вернуть свою нервную систему в баланс, рассказал психолог

Современный человек погружён в бесконечный круговорот дел, задач и постоянной стимуляции. Знакомо ли вам такое утро? Если это про вас, вы, скорее всего, большую часть времени проводите в активном режиме симпатической нервной системы — режиме «бой или беги». В результате ваш организм недополучает столь необходимого отдыха и восстановления, что чревато расшатыванием нервной системы, хронической усталостью и риском развития выгорания. Как помочь своей симпатической нервной системе рассказала психолог Елена Горелова.
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Чем опасен постоянный стресс?
Симпатическая нервная система отвечает за мобилизацию ресурсов при опасности: учащает пульс, повышает давление, выделяет гормоны стресса. Но если этот режим включён постоянно, организм начинает страдать: нарушается сон и пищеварение, ухудшается память и концентрация, повышается тревожность и раздражительность, развиваются хронические болезни.
Неудивительно, что единственный полноценный отдых — парасимпатический режим — наступает только ночью во сне. Но этого мало для полноценного восстановления.
Как перевести себя в парасимпатический режим?
Парасимпатическая нервная система отвечает за расслабление, восстановление, регенерацию. Чем выше ваша нагрузка и темп жизни, тем регулярнее нужны моменты расслабления.
Вот практическая шпаргалка для гармонизации нервной системы:
«Баланс между активностью и отдыхом — ключ к продуктивности, эмоциональной устойчивости и крепкому здоровью. Возьмите за правило переводить своё тело и ум в парасимпатический режим каждый день: пусть это будет ваша осознанная привычка», — рекомендует психолог.
Заботьтесь о себе и своей нервной системе — и ваша жизнь станет ярче, спокойней и наполненной ресурсами, пишет RuNews24.ru.