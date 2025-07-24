Общество

Минпромторг предложил ввести параллельный импорт измерительного оборудования

Минпромторг РФ предложил добавить в список параллельного импорта ряд иностранных брендов измерительного оборудования, таких как Carl Zeiss, Кarl Storz и A&D, следует из проекта приказа, разработанного министерством и размещенного на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало проект приказа о внесении изменений в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта... добавляет новые позиции, включая Carl Zeiss, Кarl Storz и A&D», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что пополнения перечня новыми позициями происходит для точечного обеспечения потребителей и промышленных предприятий необходимой продукцией, в данном случае предназначенной для проведения высокоточных измерений, пишет РИА Новости.

Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне «бегства» с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.

Последние изменения в перечень параллельного импорта Минпромторг РФ внес в конце апреля. Тогда из списка убрали ряд иностранных брендов принтеров и многофункциональных устройств для печати, а также ноутбуки и компьютеры HP и Fujitsu. Кроме того, в перечне остались лишь бренды лечебной косметики.

В июне статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов сообщил, что по итогам первого квартала 2025 года объем ввезенных товаров составил 6,8 миллиарда долларов. При этом в апреле объем составил 2,2 миллиарда долларов, а в мае – 2,3 миллиарда долларов.