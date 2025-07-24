Общество

Борис Елкин: Яркий молодёжный фестиваль «Псков молодой» собрал сотни псковичей

Сегодня наш городской пляж превратился в эпицентр молодёжного драйва, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Яркий молодёжный фестиваль «Псков молодой» собрал сотни псковичей.

Здесь есть всё – водная и арт-зона, площадка спортивных состязаний, диджей-сцена. В течение всего вечера зажигательные хиты станут ярким дополнением этого праздника. Псковские спортсмены столкнутся в равном поединке друг с другом.

«А вы сможете стать частью интерактивных зон: кастомизировать одежду, прокатиться на сап-бордах, поиграть в видеоигры и многое другое. Благодарю Правительство Псковской области за организацию и проведение уже полюбившегося всем пляжного фестиваля», - сказал Борис Елкин.