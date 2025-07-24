Общество

Фестиваль «Псков молодой – 2025» проходит на городском пляже. ФОТО

Пляжный фестиваль «Псков молодой - 2025» проходит на псковском городском пляже сегодня, 25 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для гостей работают десятки площадок. Федерация фиджитал-спорта Псковской области предоставляет «Зону отдыха», где юные участники играют в консольные игры, проходят миссии в VR-очках, устраивают танцевальные баттлы, повторяя движения на экране, а также стреляют в лазертаг. Организаторы фестиваля проводят соревнования по волейболу, настольному теннису, пляжным играм. Каждый может кастомизировать одежду при помощи трафарета с логотипом события «Псков молодой – 2025» и баллончиком, расписать футболку или, например, шопер красками в рамках бесплатных творческих мастер-классах.

Охладиться гостям предлагают в мини-бассейне, а рядом для этого же работает шланг с водой под управлением спасателей. Некоторые участники заряжают водные пистолеты. Все развлечения проходят под музыку молодых диджеев из Псковской области: звучат популярные песни и ремиксы известных треков. Организаторы также предоставляют зону с едой и напитками, тематические фотозоны.

Праздник продлится до 22.00. В рамках программы гостей ждет выступление гидрофлайтеров.

«Псков молодой» – это совместный проект комитета по молодёжной политике, центра молодёжи и общественных инициатив и ресурсного центра поддержки добровольчества. Реализуется в рамках программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежь.