Общество

Стартовал фестиваль сап-серфинга «Псков SUP Фест»

Фестиваль сапсерфинга стартовал в Пскове в День города 26 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сцене объявили топ-10 костюмов, среди которых были пещерный человек, Баба Яга, Круэлла и далматинец, царевна Лебедь, Клеопатра и другие.

Победителем конкурса костюмов в номинации «Приз зрительских симпатий» стала Баба Яга. Победителем конкурса костюмов по мнению судей — Космонавт. Название образа: «Космос — это мечта».

Третье место досталось Френкель Бок, второе место — первобытному человеку.