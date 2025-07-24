Общество

День Псковского землячества отмечают в Москве

День образования нашего Псковского землячества отмечают в Москве сегодня, 26 июля, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Год назад мы создали межрегиональное сообщество, которое объединило псковичей, проживающих в столице, а также друзей и партнёров нашей области», - сообщил губернатор.

От отметил, что Псковское землячество помогает студентам адаптироваться, поддерживает их и создаёт среду для развития.

«Ребята участвуют в патриотических и спортивных событиях, мероприятиях, которые организует наше представительство в Москве, сами проводят тематические встречи, воплощают совместные проекты и просто дружат. Псковское землячество – это наша инвестиция в будущее региона: в его кадры и проекты, это воспитание настоящих лидеров. Спасибо всем, кто разделяет наши идеи и помогает их реализовывать на благо Псковской области!» - заключил губернатор.