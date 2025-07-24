Общество

Сапы поплыли по реке Великой в Пскове в рамках «SUP-феста». ВИДЕО

Фестиваль сапсерфинга проходит в Пскове в День города 26 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

К участию приглашались все желающие, достигшие 18 лет. Фестиваль стартовал в 11:00 на набережной реки Великой (ул. Георгиевская, 4). Первые 100 зарегистрированных получили в пользование сап-борд бесплатно.

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