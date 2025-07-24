Общество

Современная торговля становится важным звеном между отечественным производителем и потребителем - Александр Котов

Работников сферы торговли Псковской области от Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель регионального парламента Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Уважаемые работники и ветераны торговли Псковской области! От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника торговли! Торговля традиционно является одним из ключевых секторов региональной экономики, чьи исторические корни уходят глубоко в прошлое. Древний Псков издревле славился своей активной торговой деятельностью, поддерживая связи с различными регионами и странами, обеспечивая благополучие горожан и процветание родной земли», - сказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что сегодня, несмотря на сложную геополитическую обстановку и глобальные экономические вызовы, сфера торговли продолжает развиваться, демонстрируя высокую адаптивность и способность эффективно реагировать на изменения рынка.

«Современная торговля, помимо привычных функций, становится важным звеном между отечественным производителем и потребителем, предоставляя новые возможности для развития предпринимательства и поддержки местных инициатив. Благодарю за ваш вклад в развитие Псковской области и такой необходимый жителям региона каждодневный труд. Желаю здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов!» - заключил депутат.