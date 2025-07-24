Общество

Правила поведения у водоемов напомнили псковичам в МЧС

Правила поведения у водоемов сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

«Период отдыха у воды каждый должен знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры безопасности. Главное управление МЧС России по Псковской области предупреждает об опасности купания в нетрезвом состоянии! У человека в алкогольном опьянении давление высокое, и, при погружении в воду, происходит резкий перепад, который может спровоцировать обморок, спазм сосудов или судороги, в результате - утопление», - сообщили в МЧС.

Для безопасного купания необходимо обратить внимание на следующие рекомендации: