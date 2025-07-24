Общество

Как правильно обрабатывать собранные грибы, рассказали в Роспотребнадзоре

Грибы следует обрабатывать в день сбора, перед приготовлением нужно отваривать их в течение 10 минут, затем слить отвар и тщательно промыть, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там уточнили, что грибы способны накапливать вредные вещества, поэтому не стоит собирать их в черте города, рядом с трассами и промышленными объектами. Наиболее частыми причинами пищевых отравлений являются их ядовитые или условно-съедобные виды, а также неправильная термическая обработка съедобных грибов, пишет РИА Новости.

«Люди с ослабленным иммунитетом и дети тяжелее всего переносят последствия отравлений. Поскольку у младшего поколения недостаточно ферментов для переваривания грибов, Роспотребнадзор настоятельно не рекомендует кормить ими детей до 14 лет», - рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что собирать грибы нужно исключительно в экологически чистых районах, вдали от дорог и предприятий, и отбирать только известные и безопасные виды. Необходимо аккуратно срезать их с целой ножкой и избегать зрелых, перезревших или червивых.

«Грибы желательно обрабатывать в день сбора. Перед приготовлением рекомендуется отваривать их в течение 10 минут, затем слить отвар и тщательно промыть. Это поможет значительно снизить содержание токсичных веществ», - пояснили в пресс-службе.

Там предупредили, что при первых признаках отравления грибами необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь и оказать первую помощь. Среди первых действий при проявлении симптомов отравления – вызвать рвоту и промыть желудок. Важно сохранить образцы подозрительных грибов для дальнейшего анализа.

«Не приобретайте сушеные, соленые или маринованные грибы у незнакомых людей и на несанкционированных рынках. Обращайте внимание на этикетки и информацию на упаковке», - добавили в ведомстве.