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Общество

Стало известно, когда за ремонт на даче могут оштрафовать

27.07.2025 12:39|ПсковКомментариев: 0

Россияне могут получить штраф за ремонт автомобиля на даче. Об этом в разговоре предупредил юрист Тимур Харди.

В частности, если при замене масла или тормозной жидкости они испортят почву, придется заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Также ответственность грозит и за шум в неположенное время.

«Если в часы тишины использовать при ремонте шлифовальную машину и другие инструменты, которые создают шум и мешают спать соседям, можно также получить штраф. Например, в Московской области он составляет от 1 до 3 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года размер будет выше», - указал Харди.

Владельцев дачных участков, организовавших СТО или автомойки, могут привлечь к административной ответственности за нецелевое использование земли: если определена кадастровая стоимость участка, штраф составит от 0,5 до 1 % от нее, но не менее десяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена — от 10 до 20 тысяч рублей, пишет «Прайм».

Вместе с тем на дачном участке можно подкачивать колеса, менять дворники, зеркала или ремонтировать бардачок с помощью отвертки.

Источник: Псковская Лента Новостей
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