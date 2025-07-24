Общество

Продолжаются поиски псковича с тростью

Житель Пскова Сергей Алешин 1976 года рождения объявлен в федеральный розыск, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотография: УМВД России по Псковской области

Сергей Алешин - уроженец Республики Дагестан, проживающий в областном центре в доме на Плехановском посаде, с конца марта 2025 года без вести пропал на территории Пскова и Псковского района. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Этот гражданин ведет асоциальный образ жизни.

Приметы: на вид около 49 лет, рост до 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, карие глаза, темные волосы, имеется искривление носа. Хромает на правую ногу. Может ходить с тростью.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Алешина, просят сообщить по телефонам: 59-63-09, 8-991-488-28–61 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.