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Александр Котов: Отечественный флот – неотъемлемая часть нашего национального достояния

Отечественный флот – неотъемлемая часть нашего национального достояния, сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов. поздравляя всех причастных с Днём Военно-морского флота России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично поздравляю вас с Днём Военно-морского флота России!Отечественный флот – неотъемлемая часть нашего национального достояния, символ мощи нашей великой Родины и гордость нашего народа. Для каждого региона нашей необъятной страны, включая Псковскую область, День ВМФ является особенным праздником. В этот день мы с благодарностью вспоминаем заслуги выдающихся флотоводцев прошлого, отдаём дань уважения ветеранам и нынешнему поколению моряков за их огромный вклад в оборону государства, чтим память бесстрашных командиров и матросов разных эпох, отдавших жизни во имя Родины», - сказал Александр Котов.

Особенно значимо празднование Дня Военно-морского флота в юбилейный год Великой Победы. Именно в такие дни остро ощущается важность передачи ратных традиций, сохранения исторической памяти и воспитания молодого поколения в духе служения Отечеству, уверен председатель.

«Пусть российский Военно-морской флот остаётся надёжной защитой и гордостью нашей страны, обеспечивая её безопасность и развитие. С праздником! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям! Успехов в службе Отечеству!» - заключил Александр Котов.