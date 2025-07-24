Общество

В Великих Луках отметили День Военно-Морского Флота торжественным возложением цветов

27 июля в Великих Луках состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Военно-Морского флота России. Церемония прошла у памятного знака «Великолучанам, честно послужившим государству Российскому на флоте морском» на Краснофлотской набережной, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Почтить память и выразить благодарность флотским ветеранам пришли жители города, представители общественности, военнослужащие и ветераны ВМФ, а также представители администрации.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель главы города Великие Луки, капитан второго ранга в отставке Николай Андросович. В своей речи он отметил значимость Военно-Морского Флота для России и выразил глубокую признательность всем, кто служил и служит на флоте:

«Уважаемые военнослужащие и ветераны Военно-Морского Флота! Дорогие великолучане! От всей души поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота России! Военно-морской флот – это гордость нашего Отечества, важная составляющая оборонной мощи Российского государства и его стратегического щита, надёжный страж национальных интересов страны. Вся история ВМФ – это летопись величайших побед и открытий, высочайшего героизма, патриотизма и мужества многих поколений военнослужащих Военно-морского флота. Жители России помнят о подвигах военных моряков в годы Великой Отечественной войны, их весомый вклад в Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками, 80-ю годовщину которой мы с гордостью отмечаем в нынешнем, 2025 году.

Сегодня военнослужащие ВМФ России с честью продолжают славные ратные традиции старших поколений, доблестно исполняют свой долг по защите морских рубежей страны и стратегическому сдерживанию. Отдельного признания заслуживает высокое боевое мастерство, которое военные моряки проявляют при выполнении задач специальной военной операции. Военно-Морской Флот России с каждым годом укрепляет боевую мощь. Состав ВМФ пополняется новыми современными подводными лодками, авианесущими и ракетными крейсерами, эсминцами, фрегатами, миноносцами, тральщиками, многоцелевыми кораблями. Вскоре, после прохождения всех необходимых испытаний, эффективной боевой единицей отечественного Военно-морского флота станет дизель-электрическая подводная лодка "Великие Луки", названная в честь нашего города воинской славы. Выражаю сердечную признательность экипажу подводной лодки "Великие Луки" за достойную службу, благодарю всех великолучан, доблестно послуживших на флоте, и всех, кто сейчас ответственно несёт боевую вахту на морских и океанских просторах, в береговых соединениях ВМФ».

Церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов к памятному знаку в честь великолучан, прославивших себя на морской службе.

