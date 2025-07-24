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Общество

Кинолог объяснил, что значат резкие перемены в поведении собаки

27.07.2025 20:19|ПсковКомментариев: 0

Собаки могут страдать не только от физических, но и психических проблем, хоть об этом задумывается не каждый хозяин, при возникновении симптомов следует продиагностировать животное у ветеринарного врача, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Такие сигналы, как резкая смена поведения, потеря аппетита, зацикленность на одном действии, необъяснимая агрессия и некоторые другие, должны насторожить хозяина. Конечно, симптомы психических заболеваний более сложные и требуют диагностики у ветеринарного врача, но вышеперечисленные сигналы нужно принять во внимание, чтобы вовремя обратиться за помощью к специалистам», — сказал Голубев.

По его словам, зацикленность собаки на одном или нескольких действиях может мешать ее привычному образу жизни. Например, питомец может постоянно облизывать лапы или пол, гоняться за своим хвостом или пытаться поймать воображаемых мух, ходить по кругу. Такое поведение требует дополнительной диагностики и вмешательства профессионалов, отметил кинолог.

Сильная тревожность собаки, по его словам, также может указывать на наличие какого-либо психического заболевания, пишет РИА Новости. Такая собака не просто боится разных явлений, она испытывает постоянный стресс, может пугаться даже несильных звуков, перемен в окружении. Из-за повышенной тревожности питомец может отказываться от еды, терять в весе, может ухудшаться состояние его кожи и шерсти, рассказал Голубев.

Другим симптомом, на который стоит обратить внимание, он назвал гиперактивность. Такое состояние может свидетельствовать о нестабильной нервной системе и высокой степени возбудимости собаки. Некоторые животные от природы активны и им требуется высокая физическая нагрузка, но это обусловлено сильными рабочими качествами породы.

Но если питомец буквально не может найти себе места и это не связано с его породой, хозяину важно разобраться в причинах такого поведения и заниматься его коррекцией, чтобы в будущем ситуация не усугубилась, обратил внимание кинолог.

«Если ваша спокойная собака вдруг стала агрессивной, это повод обратить внимание на ее здоровье. Не всегда агрессия связана с психическими заболеваниями, бывает, что это симптом физического недуга, например, у собаки болит лапа и она агрессивно реагирует на любые касания хозяина. Но когда питомец агрессивно реагирует в тех ситуациях, которые этого не требуют, а вспышки агрессии происходят в момент возбуждения, которое не связано с конкретной ситуацией, необходимо обратиться за консультацией к специалисту», — предупредил президент РКФ о еще одной возможной проблеме.

Голубев также призвал не игнорировать, если собака вдруг начала «глядеть в пустоту». Если питомец постоянно смотрит в стену или одну точку, может при этом упираться головой в предметы, важно проверить его здоровье. Эти сигналы могут указывать как на головную боль, так и на более серьезные проблемы, например, синдром когнитивной дисфункции, отметил Голубев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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