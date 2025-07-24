Общество

Каждый второй пскович против привязки семейной ипотеки к прописке - опрос

Каждый второй пскович против привязки семейной ипотеки к прописке. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

В правительстве обсуждают реформу, которая может ограничить выдачу льготной семейной ипотеки: с 2026 года займы под 6% для покупки квартир в новостройках планируют предоставлять только по месту официальной регистрации заемщика. Это значит, что семьи больше не смогут оформить льготную ипотеку для переезда в другой регион.

Отношение псковичей к этой инициативе неоднозначное. Согласно опросам, 26% экономически активного населения поддерживают идею, соглашаясь с принципом «Где родился — там и пригодился». Однако каждый второй респондент выступает против, объясняя это планами на переезд: «Хотели обосноваться там, где комфортный климат».

Мужчины поддерживают реформу чаще женщин (32% против 20% соответственно). Наибольшая доля сторонников инициативы среди людей от 35 до 45 лет (30%).