Общество

16 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области

С 21 по 27 июля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 42 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фотография: управление Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы выявили 16 административных правонарушений, изъяли 16 единиц оружия и 5 патронов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.