Общество

В России вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна после его смерти

Российские читатели в 17 раз чаще стали интересоваться книгой-автобиографией «Оззи. Без цензуры» британского рок-музыканта Оззи Осборна после его смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».

Фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет 22 июля. Его супруга Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.

«Двадцать второго июля 2025 года мир простился с Оззи Осборном, но его наследие продолжает жить. В 2018 году вышла его автобиография «Оззи. Без цензуры», и после смерти музыканта спрос на книгу вырос в 17 раз (по сравнению с предыдущими неделями)», - говорится в сообщении.

В «Читай-городе» подчеркнули , что книга «Оззи. Без цензуры» - это «непричесанная», смешная и честная история одного из самых невероятных музыкантов в мире.