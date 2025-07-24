Общество

Три больницы присоединились к Порховской межрайонной больнице

Завершилась реорганизация Порховской межрайонной больницы. Об этом Министерство здравоохранения Псковской области сообщило в своем Telegram-канале.

К медицинской организации присоединились Бежаницкая межрайонная больница с Локнянским филиалом, Дедовичская районная больница. Главным врачом Порховской межрайонной больницы по итогам кадрового конкурса назначен Дмитрий Мельцер.

«Мы прошли все необходимые юридические процедуры и завершили процесс объединения. Уже начали обучать наших врачей — провели ряд очных и по видео-конференц связи тренингов с ведущими специалистами областных учреждений. Проводим подготовку для ремонта помещений и создания новой женской консультации в Дедовичском филиале», — отметил Дмитрий Мельцер