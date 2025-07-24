Общество

15 предостережений выдал Россельхознадзор за некачественное зерно

По результатам анализа данных в ФГИС «Зерно» при поступлении зерна в адрес хозяйствующих субъектов Псковской области, грузоотправителям объявили 15 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

С начала 2025 года на территории Псковской области сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при осуществлении контроля в области обеспечения качества и безопасности зерна на постоянной основе проводят наблюдения за соблюдением обязательных требований в Федеральной информационной системе прослеживаемости зерна — ФГИС «Зерно». В 2025 году выявили 46 сопроводительных документов по идентификации зерна (СДИЗ), оформленных с нарушением законодательства.

Основными нарушениями являются внесение в электронные сопроводительные документы недостоверных данных о декларации о соответствии:

признанные недействительными;

фактически не относящиеся к оформляемой партии.

Указанные действия приводят к нарушениям Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 9 декабря 2011 № 874.