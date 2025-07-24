Общество

РКН призвал на фоне слухов о WhatsApp и VPN доверять официальным данным

Роскомнадзор на фоне слухов о блокировке WhatsApp и VPN-сервисов призвал доверять только официальной информации.

Решения об ограничении доступа принимаются в установленном порядке и оперативно доводятся до населения через официальные каналы коммуникации, сообщили в ведомстве.

«Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации. Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации», - напомнили в ведомстве.