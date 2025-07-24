Общество

Останки 11 бойцов Красной Армии перезахоронили в «Жидиловом Бору» в Псковском районе

Останки одиннадцати безымянных бойцов Красной Армии перезахоронили на воинском мемориале «Жидилов Бор» в Псковском районе. Торжественный церемониал состоялся в 81-ю годовщину освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков. В памятном мероприятии приняли участие ветераны, местные жители, представители областной и муниципальной власти. Областное Собрание депутатов представлял вице-спикер Александр Братчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Митинг открыла глава Псковского района Наталья Фёдорова. Руководитель муниципалитета отметила, что годы под мирным небом были десятилетиями созидания, и сегодняшнее поколение с благодарностью и уважением отдаёт дань памяти мужеству воинов-освободителей и труду земляков, восстановивших родную землю после войны.

«Самое главное, хранить память. Не просто заниматься какими-то направлениями патриотической работы, а передавать эту память от сердца, в семьях, глубоко и искренне. Так, чтобы мы не просто помнили, а понимали, какой ценой досталась эта победа», – сказала Наталья Фёдорова.

Поздравление губернатора Михаила Ведерникова зачитала первый заместитель министра экономического развития правительства Псковской области Наталия Чиркова.

«Этот день навсегда останется в памяти жителей как символ мужества, стойкости и великой любви к Родине. Наш долг – хранить память о тех, кто ценой жизни спас родную землю, кто отстоял наше право на мирное будущее. В этот торжественный день выражаю самые теплые, искренние слова признательности – нашим уважаемым ветеранам. Мы помним и чтим ваши ратные подвиги. Но Победа – это не только воинская доблесть. Это и трудовой подвиг тех, кто, едва смолкли выстрелы, принялся восстанавливать разрушенные дома, школы, больницы, дороги, предприятия», – говорится в поздравительном адресе главы региона.

Заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков, выступая на митинге, сказал, что каждый год, собираясь вместе на мемориалах воинской славы, мы чтим память дедов и прадедов, завоевавших для нас свободу и жизнь.

«Мы живём только тогда, когда храним в сердцах память о наших героических предках. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее», – подчеркнул вице-спикер.

К собравшимся на мемориале «Жидилов Бор» также обратился участник специальной военной операции, кавалер ордена мужества Андрей Ключко. Он поделился, что подвиг героев Великой Отечественной войны – это не только страница прошлого, это также нравственный ориентир для нас всех, это ярчайший пример беззаветной любви к Родине. Наш долг передавать память о великих победах наших предков из поколения в поколение.

Заупокойную литию по воинам, погибшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, провёл настоятель храма святого апостола Матфея деревни Писковичи протоирей Евгений Найдин. Затем останки одиннадцати бойцов Красной Армии, чьи имена не удалось установить, были преданы земле с воинскими почестями. Участники памятного мероприятия возложили цветы на могилу героев и к воинским обелискам. Память павших защитников Отечества и погибших при освобождении края мирных жителей почтили минутой молчания.