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Любовь Трифонова: Капитальный ремонт в Новоржевской средней школе подходит к концу

28.07.2025 21:54|ПсковКомментариев: 0

Ход косметического ремонта в Новоржевской средней школе проверила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова. Об этом глава округа сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

Рабочие покрасили стены, полы в кабинетах, спортивных залах, рекреациях, заменили лампы. Для обеспечения пожарной безопасности замерили сопротивление электрической проводки и выполнили противопожарную обработку деревянных перекрытий чердачных помещений.

«Лето в школах и садах округа — это не только каникулы у детей и время отпусков педагогов, но и кропотливая работа по подготовке к новому учебному году», — подчеркнула Любовь Трифонова.

 

Все работы проводятся за счет средств местного бюджета. 14 августа состоится заседание межведомственной комиссии по оценке готовности образовательных учреждений к новому учебному году.

Теги: #капремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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