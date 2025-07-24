Общество

Любовь Трифонова: Капитальный ремонт в Новоржевской средней школе подходит к концу

Ход косметического ремонта в Новоржевской средней школе проверила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова. Об этом глава округа сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

Рабочие покрасили стены, полы в кабинетах, спортивных залах, рекреациях, заменили лампы. Для обеспечения пожарной безопасности замерили сопротивление электрической проводки и выполнили противопожарную обработку деревянных перекрытий чердачных помещений.

«Лето в школах и садах округа — это не только каникулы у детей и время отпусков педагогов, но и кропотливая работа по подготовке к новому учебному году», — подчеркнула Любовь Трифонова.

Все работы проводятся за счет средств местного бюджета. 14 августа состоится заседание межведомственной комиссии по оценке готовности образовательных учреждений к новому учебному году.