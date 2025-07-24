Общество

Минимальный набор подготовки к школе в этом году составит 16,2 тысяч рублей

Стоимость минимального набора для подготовки к школе составила в этом году 16,2 тыс. рублей, что на 7% выше уровня прошлого года, сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В качестве условного минимального набора для школы учитывалась школьная форма, рюкзак, рубашка, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетрадей, пенал.

Дороже всего обходился рюкзак — на него тратили свыше 4 тыс. рублей, на школьную форму — 3,1 тыс. рублей, дополнительные брюки или юбка обходились еще почти в 1 тыс. рублей. Число покупок школьных товаров в июне–июле оказалось ниже прошлогоднего уровня на 9%. Однако спрос на рюкзаки и канцелярию оказался выше, пишут «Известия».

«Есть когорта покупателей, которые заранее приобретают такие товары, в частности канцелярию, стоимость которой подросла заметнее, чем в других товарных группах. Общая статистика демонстрирует, что родители не экономят при подготовке к школе», — отметили аналитики.

Более 60% продаж школьного сегмента пришлись на онлайн-каналы, добавили они.