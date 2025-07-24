Общество

Россияне жалуются на многомесячные блокировки средств на картах

Россияне сталкиваются с длительными блокировками средств на банковских картах, следует из отзывов на платформе «Народный рейтинг» портала Банки.ру. Некоторые клиенты сообщают о заморозке средств на срок до полугода, в ряде случаев деньги были недоступны от полутора до трех месяцев. С такими ситуациями столкнулись клиенты «МТС Деньги», ВТБ и Газпромбанка.

Причиной таких блокировок банки называют соблюдение требований 115-ФЗ — закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. Ограничения вводятся при подозрении на «серые» схемы, перевод средств подставными лицами («дропперами») и иные подозрительные операции. Как пояснили в пресс-службе ЦБ, речь чаще всего идет не о полном аресте, а об ограничении дистанционного обслуживания, при котором операции временно невозможны, пишут «Известия».

Число жалоб выросло после 15 мая, когда вступили в силу новые правила, ограничивающие переводы более 100 тыс. рублей в месяц для пользователей, попавших в «базу дропперов», отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Эксперты отмечают, что разблокировка может занимать недели из-за многоуровневых проверок и необходимости подтверждать законность происхождения средств.