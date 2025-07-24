Общество

Более 400 случаев ОРВИ зарегистрировали в Пскове за прошлую неделю

С 21 по 27 июля 2025 года в Пскове зарегистрировано 408 случаев ОРВИ, или 40,9% от общего количества по региону, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

За данный период в области выявлено 998 случаев ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 51,5%.

За неделю с симптомами ОРВИ госпитализировано 12 человек.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировано 50 случаев.

Ситуация в Псковской области по заболеваемости острыми кишечными инфекциями, инфекциями верхних дыхательных путей, групповым случаям инфекционных заболеваний остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.