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Общество

Более 400 случаев ОРВИ зарегистрировали в Пскове за прошлую неделю

29.07.2025 10:55|ПсковКомментариев: 0

С 21 по 27 июля 2025 года в Пскове зарегистрировано 408 случаев ОРВИ, или 40,9% от общего количества по региону, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

За неделю в Псковской области выявлено более 2,5 тысячи случаев ОРВИ : Псковская Лента Новостей / ПЛН

За данный период в области выявлено 998 случаев ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 51,5%.

За неделю с симптомами ОРВИ госпитализировано 12 человек.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировано 50 случаев. 

Ситуация в Псковской области по заболеваемости острыми кишечными инфекциями, инфекциями верхних дыхательных путей, групповым случаям инфекционных заболеваний остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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