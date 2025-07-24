Общество

Псковским налоговым агентам напомнили о сроках сдачи уведомлений по НДФЛ

Псковские налоговые агенты обязаны представить уведомления об исчисленных суммах налога по НДФЛ не позднее 4 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели при возникновении обязанности по уплате налогов, срок уплаты которых наступает ранее срока представления налоговой декларации, обязаны представлять уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов.

Налоговые агенты представляют уведомление по налогу на доходы физических лиц два раза в месяц.

По каждому сроку уплаты налогоплательщикам необходимо предоставлять Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам по форме КНД 1110355.

В отношении сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами за период с 23 числа по последнее число текущего месяца, организации и ИП представляют уведомление не позднее 3 числа следующего месяца.

Так, срок представления уведомлений за отчетный период с 23 по 31 июля 2025 года – не позднее 4 августа. Срок уплаты налога за указанный период – не позднее 5 августа текущего года.

Подробнее ознакомиться с порядком, сроками представления уведомления, примерами его заполнения можно в специальном разделе «Единый налоговый счет (ЕНС)» официального сайта ФНС России.