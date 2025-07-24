Конкурс «Лучший по профессии» стартовал в Кадровом центре «Работа России» в Пскове

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» стартовал в Кадровом центре «Работа России» в Пскове сегодня, 29 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Стать участниками очного этапа конкурса смогли работники из Пскова и области. За звание «Лучшего по профессии» поборются шесть специалистов из Пскова и Великих Лук, которые сменили профессию, пройдя переобучение по профессиям. Участниками выступили бронировщик труб – стропальщик Сергей Борисов, водитель погрузчика – стропальщик Алексей Щемелинин, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Сергей Березин, водитель-экспедитор Дмитрий Зиновьев, слесари КИПиА Игорь Садовин и Алексей Сренев.
В конференц-зале Кадрового центра с приветственным словом выступила заместитель министра труда и занятости Псковской области Яна Васюцкая.
После участники приняли участие в брифинге с экспертами и прошли тестирование на знание теории по охране труда.
С 2025 года конкурс стал частью федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». Конкурс проводится Областным центром занятости Псковской области при поддержке правительства региона. Генеральный партнер – Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».