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Общество

«Кузница»: Псковская областная клиническая больница. Кадры решают все? ВИДЕО

29.07.2025 16:42|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 8 июля. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня у нас, как всегда, непростая тема. Кадры в Псковской областной клинической больнице. За последние годы потери кадрового состава главного медицинского учреждения области, как на фронте. Уходят маститые, опытные, заслуженные доктора, подчас выходцы из династий медиков, люди с блестящим образованием лучших вузов страны. Логично, что их фамилии появляются на сайтах частных клиник, которые принимают их на работу с радостью (во всех смыслах этого слова). На их место приходят выпускники-медики из Смоленска, Великого Новгорода, ПсковГУ, среднеазиатских вузов. Почему медики уходят из областной больницы, где, подчас, отработали всю жизнь? Почему им запрещают совмещать? Насколько профессиональны вновь прибывшие кадры? Есть ли преемственность кадров в ведущей больницы области? 

Эти непростые вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудит с главным врачом Псковской областной клинической больницы Евгением Панферовым. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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