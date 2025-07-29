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Общество

Международный день дружбы отмечают 30 июля

30.07.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Международный день дружбы, установленный в 2011 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 65/275, отмечается ежегодно 30 июля.

Перед миром стоит большое количество вызовов и угроз: нищета, насилие, нарушение прав человека, болезни и эпидемии. Это подрывает международный мир и безопасность, социальные устои, создает препятствия для развития, разделяет людей и общества. Чтобы успешно противостоять этим вызовам и угрозам, необходимо искоренить причины их возникновения. Этого можно добиться путем проявления солидарности, которая может выражаться во многих формах. В первую очередь это дружба, она делает нас ближе. Вместе мы можем добиться согласия, создать нормальные условия для существования всех людей, стремящихся сделать мир лучше.

Инициатором учреждения Дня выступила ЮНЕСКО, а идеологической основой для новой даты стали Декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты (оно охватывало 2001–2010 годы). В документах было признано, что в результате различных форм насилия на всех уровнях общества во всем мире детям причиняются огромный вред и страдания. Ассамблея также признала роль образования в пропаганде культуры мира и ненасилия которые должны прививаться детям. Если дети научатся жить в мире и гармонии, это будет способствовать укреплению международного мира и сотрудничества.

ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые будут способствовать усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения, пишет calend.ru.

Особо в резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами. «Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие», — говорится в документе.

Кроме того, одна из задач Международного дня дружбы — привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур.

Источник: Псковская Лента Новостей
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