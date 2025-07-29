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Общество

Новое структурное подразделение открыли в инфекционной больнице в Пскове

30.07.2025 00:18|ПсковКомментариев: 0

Новое структурное подразделение появилось в Псковской инфекционной клинической больнице 29 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская клиническая инфекционная больница

«Мы рады сообщить, что в Псковской инфекционной больнице начинает функционировать физиотерапевтический кабинет консультативно-диагностического центра. Нашим пациентам будут доступны качественные услуги по физиотерапии с использованием физических факторов: тепла, холода, электричества, магнитных полей, ультразвука и света. Это станет возможным благодаря нашему современному высокотехнологичному оборудованию», - сообщили в больнице.

Основные цели физиотерапии:

  • Уменьшить боль и воспаление.
  • Улучшить кровообращение и обмен веществ.
  • Укрепить мышцы и суставы.
  • Повысить иммунитет и общую сопротивляемость организма.
  • Способствовать восстановлению функций органов и систем после травм, операций или болезней.

Какие методы лечения, реабилитации и профилактики предлагают в инфекционной больнице:

  • УВЧ-терапия: воздействие электромагнитными волнами ультравысокой частоты для снижения воспаления и улучшения кровоснабжения;
  • Магнитотерапия: использование переменного магнитного поля для активации обменных процессов и восстановления тканей;
  • Ультразвуковая терапия: глубокое прогревание тканей ультразвуком, который способствует повышению эластичности и ускорению клеточной регенерации тканей;
  • Высокочастотная магнитотерапия: улучшение циркуляции крови и повышение иммунитета, посредством воздействия магнитных полей высокой частоты;
  • СМВ-терапия: лечение волнами эффективно при заболеваниях суставов, мышц и внутренних органов;
  • Светолечение: применение света разных спектров, которые стимулируют иммунитет, снимают воспаление и нормализуют сон;

Проведение процедур предусмотрено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, которые гарантируют безопасность пациентов, а отдельный вход позволит снизить любые риски заражения инфекциями.

 

Дополнительную информацию можно узнать по телефону информационного центра: +7 (8112) 294-122 (ежедневно с 09:00 до 19:00). Адрес: город Псков, улица Доставалова, 14.

Источник: Псковская Лента Новостей
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