Общество

Новое структурное подразделение открыли в инфекционной больнице в Пскове

Новое структурное подразделение появилось в Псковской инфекционной клинической больнице 29 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская клиническая инфекционная больница

«Мы рады сообщить, что в Псковской инфекционной больнице начинает функционировать физиотерапевтический кабинет консультативно-диагностического центра. Нашим пациентам будут доступны качественные услуги по физиотерапии с использованием физических факторов: тепла, холода, электричества, магнитных полей, ультразвука и света. Это станет возможным благодаря нашему современному высокотехнологичному оборудованию», - сообщили в больнице.

Основные цели физиотерапии:

Уменьшить боль и воспаление.

Улучшить кровообращение и обмен веществ.

Укрепить мышцы и суставы.

Повысить иммунитет и общую сопротивляемость организма.

Способствовать восстановлению функций органов и систем после травм, операций или болезней.

Какие методы лечения, реабилитации и профилактики предлагают в инфекционной больнице:

УВЧ-терапия: воздействие электромагнитными волнами ультравысокой частоты для снижения воспаления и улучшения кровоснабжения;

Магнитотерапия: использование переменного магнитного поля для активации обменных процессов и восстановления тканей;

Ультразвуковая терапия: глубокое прогревание тканей ультразвуком, который способствует повышению эластичности и ускорению клеточной регенерации тканей;

Высокочастотная магнитотерапия: улучшение циркуляции крови и повышение иммунитета, посредством воздействия магнитных полей высокой частоты;

СМВ-терапия: лечение волнами эффективно при заболеваниях суставов, мышц и внутренних органов;

Светолечение: применение света разных спектров, которые стимулируют иммунитет, снимают воспаление и нормализуют сон;

Проведение процедур предусмотрено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, которые гарантируют безопасность пациентов, а отдельный вход позволит снизить любые риски заражения инфекциями.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону информационного центра: +7 (8112) 294-122 (ежедневно с 09:00 до 19:00). Адрес: город Псков, улица Доставалова, 14.