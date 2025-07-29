Число россиян с зарплатой от миллиона рублей превысило 45 тысяч человек

В 2025 году зарплата у более 45 тысяч россиян оказалась выше одного миллиона рублей. Такие данные были получены на основе исследований Ростата.
Анализ распределения численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Это исследование проходило среди 28,4 миллиона человек из 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса.
Число россиян с зарплатой от миллиона миллиона рублей достигло 45 428 человек — это почти вдвое больше, чем двумя годами ранее, пишет РИА Новости. Тогда их насчитывалось 24 400.
При этом:
Больше всего россиян с зарплатой от миллиона трудятся в областях:
Два года назад большинство таких сотрудников были заняты в торговле, обрабатывающей промышленности и финансах.
Доля россиян с зарплатой выше миллиона рублей в 2025 году составила 0,16 процента от общего числа работников против 0,08 процента в 2023 году.