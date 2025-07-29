Физиотерапевтический кабинет открылся в Псковской инфекционной больнице

В Псковской инфекционной больнице начинает функционировать физиотерапевтический кабинет консультативно-диагностического центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.
«Нашим пациентам будут доступны качественные услуги по физиотерапии с использованием физических факторов: тепла, холода, электричества, магнитных полей, ультразвука и света. Это станет возможным благодаря нашему современному высокотехнологичному оборудованию»,- отметили в больнице.
Основные цели физиотерапии:
- Уменьшить боль и воспаление.
- Улучшить кровообращение и обмен веществ.
- Укрепить мышцы и суставы.
- Повысить иммунитет и общую сопротивляемость организма.
- Способствовать восстановлению функций органов и систем после травм, операций или болезней.
Методы лечения, реабилитации и профилактики, которые будут предложены в инфекционной больнице:
- УВЧ-терапия: воздействие электромагнитными волнами ультравысокой частоты для снижения воспаления и улучшения кровоснабжения.
- Магнитотерапия: использование переменного магнитного поля для активации обменных процессов и восстановления тканей.
- Ультразвуковая терапия: глубокое прогревание тканей ультразвуком, который способствует повышению эластичности и ускорению клеточной регенерации тканей.
- Высокочастотная магнитотерапия: улучшение циркуляции крови и повышение иммунитета, посредством воздействия магнитных полей высокой частоты.
- СМВ-терапия: лечение волнами эффективно при заболеваниях суставов, мышц и внутренних органов.
- Светолечение: применение света разных спектров, которые стимулируют иммунитет, снимают воспаление и нормализуют сон.
В заключении в больнице отметили, что проведение процедур предусмотрено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, которые гарантируют безопасность пациентов, а отдельный вход позволит снизить любые риски заражения инфекциями.
Дополнительная информация по телефону информационного центра: +7 (8112) 294-122 (ежедневно с 09:00 до 19:00).
Адрес: город Псков, улица Доставалова, дом 14.
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