Общество

Физиотерапевтический кабинет открылся в Псковской инфекционной больнице

В Псковской инфекционной больнице начинает функционировать физиотерапевтический кабинет консультативно-диагностического центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.

«Нашим пациентам будут доступны качественные услуги по физиотерапии с использованием физических факторов: тепла, холода, электричества, магнитных полей, ультразвука и света. Это станет возможным благодаря нашему современному высокотехнологичному оборудованию»,- отметили в больнице.

Основные цели физиотерапии:

Уменьшить боль и воспаление. Улучшить кровообращение и обмен веществ. Укрепить мышцы и суставы. Повысить иммунитет и общую сопротивляемость организма. Способствовать восстановлению функций органов и систем после травм, операций или болезней.

Методы лечения, реабилитации и профилактики, которые будут предложены в инфекционной больнице:

УВЧ-терапия: воздействие электромагнитными волнами ультравысокой частоты для снижения воспаления и улучшения кровоснабжения.

Магнитотерапия: использование переменного магнитного поля для активации обменных процессов и восстановления тканей.

Ультразвуковая терапия: глубокое прогревание тканей ультразвуком, который способствует повышению эластичности и ускорению клеточной регенерации тканей.

Высокочастотная магнитотерапия: улучшение циркуляции крови и повышение иммунитета, посредством воздействия магнитных полей высокой частоты.

СМВ-терапия: лечение волнами эффективно при заболеваниях суставов, мышц и внутренних органов.

Светолечение: применение света разных спектров, которые стимулируют иммунитет, снимают воспаление и нормализуют сон.

В заключении в больнице отметили, что проведение процедур предусмотрено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, которые гарантируют безопасность пациентов, а отдельный вход позволит снизить любые риски заражения инфекциями.

Дополнительная информация по телефону информационного центра: +7 (8112) 294-122 (ежедневно с 09:00 до 19:00).

Адрес: город Псков, улица Доставалова, дом 14.