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Общество

В Госдуме предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату

30.07.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением выплачивать учителям тринадцатую зарплату за работу во время ОГЭ и ЕГЭ.

«В целях обеспечения справедливой оплаты труда педагогических работников, участвующих в проведении ОГЭ и ЕГЭ, представляется необходимым установить на федеральном уровне фиксированную выплату в размере среднемесячного заработка, аналогичную по характеру ежегодной премии ("тринадцатой зарплате")», — сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Сергей Миронов рассказал, что за напряжённую работу во время ОГЭ и ЕГЭ учителям редко и мало доплачивают, что стало проблемой учителей в большинстве регионов России.

«Обычно один такой рабочий день "стоит" всего 120-300 рублей, приходить надо рано, часто в выходные или в праздники. Многие учителя от работы отказываются, но в добровольно-принудительном порядке их включают в списки "дежурных", выдёргивают с больничных, угрожают увольнением», – отметил политик.

По его словам, учитель также может получить штраф за то, что вовремя не отреагировал на различные "нарушения" во время экзамена, например, не заметил шпаргалку, не пересчитал количество оставленных учениками черновиков, не проверил правильность заполнения регистрационных бланков до начала экзамена или быстро не удалил с экзамена школьника с сотовым телефоном.

«Работа нервная, ответственная, и поэтому учителя просят установить для них справедливую доплату. В Минпросвещения на это говорят, что размер компенсации за работу на ОГЭ и ЕГЭ устанавливают регионы, а там у всех свои финансовые возможности… Скоро начнётся активное обсуждение федерального бюджета следующего года, и самое время заложить деньги на новые выплаты», – заключил лидер СРЗП.

Источник: Псковская Лента Новостей
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