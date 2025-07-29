Общество

Доклад главы Великих Лук заслушают на очередном заседании гордумы 1 августа

30-е очередное заседание Великолукской городской Думы состоится 1 августа в 10:00 в зале заседаний администрации города, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

По повестке дня, депутаты должны заслушать отчет о деятельности главы города Великие Луки Николая Козловского за 2024 год. Также они рассмотрят внесения изменений и дополнений в бюджет Великих Лук на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Планируется также обсудить нормы расходов денежных средств на организацию и осуществление похорон лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Великие Луки». Депутаты также могут внести дополнения в правила благоустройства территории города, землепользования и застройки.

Планируется согласовать передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, по следующим адресам: улица Первомайская, 2, улица Дьяконова, 2, корпус 1, улица Лизы Чайкиной, дом 11/16.

Тарифы на дополнительные платные платные образовательные услуги школ №2, №16 и детской художественной школы имени А. А. Большакова также включены в повестку дня.

Далее депутаты обсудят передачу нежилых помещений в безвозмездное пользование комитету культуры, комитету по физической культуре и спорту.