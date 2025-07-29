Общество

Продлен прием заявок на всероссийский конкурс журналистов и блогеров «ПРО газ»

«Газпром межрегионгаз» продлевает прием заявок на всероссийский конкурс журналистов и блогеров «ПРО газ». Материалы принимаются до 31 августа включительно, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В летнее время традиционно к сетевому газу активно подключаются новые потребители – жители регионов России, социальные, промышленные и сельскохозяйственные объекты. Увеличение инфоповодов позволит подать заявку на конкурс большему числу авторов, освещающих эту тематику.

Участвовать в конкурсе могут журналисты федеральных, региональных и местных СМИ, а также блогеры – авторы публикаций, посвященных работе газовой отрасли России.

Победителей определят в шести номинациях:

лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;

лучшая статья в печатной газете;

лучшая статья в информационном агентстве;

лучшая статья в интернет-издании;

лучшая публикация в социальных сетях и блогах;

лучший материал в эфире радиостанции.

Жюри будет оценивать работы, опубликованные в период с 1 января 2024 по 31 августа 2025 года.

Подведение итогов и награждение победителей состоится в октябре в рамках Петербургского международного газового форума.

Для участия в конкурсе авторам необходимо в срок до 31 августа заполнить заявку и направить ее на почту: konkursgaz@yandex.ru.

Ознакомиться с положением и формой заявки можно здесь.